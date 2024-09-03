Kahramanmaraş'ta İş Yerine Giren Yılan Yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta bir iş yerine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde bir işyerine yılan girdi. Çalışanların yılanı fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İşyerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı.

Yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ