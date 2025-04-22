Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki karton bardak imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın iş yerinde maddi hasara neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ