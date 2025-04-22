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Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir karton bardak imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki karton bardak imalatı yapan bir iş yerinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın iş yerinde maddi hasara neden oldu. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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