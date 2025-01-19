Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın Çıktı
Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinin kompresör bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Dulkadiroğlu ilçesindeki bir iş yerinin kompresör bölümünde çıktı. Çıkan yangın gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.
Yangın sonrası maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa