Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın

Kahramanmaraş'ta İş Yerinde Yangın
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başladı ve iş yerinde maddi hasara yol açtı.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Kurtuluş Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iş yeri yanmaya başladı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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