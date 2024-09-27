Kahramanmaraş'ta ırmakta kaybolan gencin cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için girdiği ırmakta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Köşürge Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki R.Y. (24), serinlemek için girdiği ırmakta bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 3 itfaiye dalgıç ekibi ve jandarma timi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Suda kaybolan genci bulmak için çalışma yapan ekipler, kısa süre sonra cansız bedeni sudan çıkardı.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ