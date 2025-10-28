Haberler

Kahramanmaraş'ta İnternetten Dolandırıcılık Yapan 9 Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta internet üzerinden dolandırıcılık yaparak 60 milyon TL'nin üzerinde işlem hacmi elde eden 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta internette alışveriş siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 9 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri internet üzerinden sahibinden ve alışveriş sitelerinin sahtesini oluşturarak ürün satışı yapan dolandırıcıları tespit etti. Şüphelilerin hesaplarında toplam 60 milyon TL'nin üzerinde işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden 11'inin Adana'da, 2'sinin Mersin'de ve 1'inin Hatay'da olduğu, ancak 5'nin benzer suçlardan tutuklandığı tespit edildi. Bunun üzerine geriye kalan 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüpheli yakalanırken ev ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör ve 26 fişek, 12 sentetik ecza, 75 sim kart, 23 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 6 bellek, 2 akıllı saat ve 1 masaüstü bilgisayar kasası ele geçirildi.

Kahramanmaraş'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
