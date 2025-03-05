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Kahramanmaraş'ta İnşaat Şantiyesinde Konteyner Yangını

Kahramanmaraş'ta İnşaat Şantiyesinde Konteyner Yangını
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Kahramanmaraş'ta bir şantiye alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, ancak olayda yaralanan olmadı ve maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta inşaat sahasında çıkan konteyner yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kahramanmaraş - Göksun karayolu üzerindeki faaliyet gösteren bir şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Olayda yaralanan olmazken, konteynerlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıltı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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