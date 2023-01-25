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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılarKahramanmaraş Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kağıt gibi ezilen araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Afşin ilçesi Alimpınar mahallesinde meydana geldi. Sücüleri belirlenemeyen 46 KC 846 plakalı araç ile 46 AEM 983 plakalı araç Alimpınar mahallesi yol kavşağında çarpıştı. Kağıt gibi ezilen 46 AEM 983 plakalı araçta sıkışan 3 kişi olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından güçlükle çıkarıldı. Her iki araçta bulunan; Mehmet Karagüzel (18), Hasan Kuşkaya (18), Zeynel Erberk (17), Okan Candemir ve İsmail Eskikale yaralandı. Ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Tragger Afşin 3. Sayfa Haberler

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