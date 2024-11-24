Kahramanmaraş'ta İki Mahallede Yangınlar Söndürüldü
Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesinde Akçakoyunlu ve Mağralı mahallelerinde çıkan iki ikamet yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Her iki yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta iki mahallede çıkan yangınlar söndürüldü
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki farklı mahallede çıkan ikamet yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlk yangın, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu mahallesindeki bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Mağralı mahallesindeki ikametin çatısında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Her iki yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.