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Kahramanmaraş'ta İki İkamet Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta İki İkamet Yangını Söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınlarda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta iki farklı mahallede çıkan ikamet yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlk yangın, Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesindeki bir ikamette çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Diğer yangın ise Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesindeki ikametin çatısında çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Her iki yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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