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Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altında kağıt gibi ezildi

Kahramanmaraş'ta İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta iki komşu aile arasında çıkan kavgada, sopaların ve sandalyelerin havada uçuştuğu olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki aile arasında kavga böyle görüntülendi: Küreklerle birbirlerine vurdular, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki komşu arasında sopaların konuştuğu kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi kırsalında bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma meydana geldi. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayla devam etti. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kavga anı, evde bulunan bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga esnasında sinirlerine hakim olamayan bir kişinin av tüfeğini çıkarttığı da görüntülendi.

Güvenlik güçleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş'ta İki Aile Arasında Kanlı Kavga: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METEHAN NAZLI - 3.Sayfa
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