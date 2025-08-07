Kahramanmaraş'ta İkamette Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmandaki ikamette çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ikametin mutfak kısmında çıkan yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
