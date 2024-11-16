Kahramanmaraş'ta İkamette Yangın Çıktı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Yangında bir kedi dumandan etkilendi ve hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta bir ikamette çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'ndeki bir ikamette çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar sonrası itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kedi öldü. - KAHRAMANMARAŞ