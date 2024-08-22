Kahramanmaraş'ta İkamette Çıkan Yangın Söndürüldü

Kahramanmaraş'ta ikamette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Kumaşır Mahallesi'ndeki bir müstakil ikamette çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ