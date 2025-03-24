Kahramanmaraş'ta Huzur Uygulamaları: 82 Şahıs Yakalandı, 49'u Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 82 şahıs yakalandı 49'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar düzenledi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yanı sıra uyuşturucu madde ticareti yapan ve hırsızlık olaylarına karışan toplam 82 şüpheli yakalandı. Yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı.

Şüphelilerin üzerleri ve adreslerinde yapılan aramalarda ise 2,17 gram esrar, 45,89 gram metamfetamin, 35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5,83 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 883 adet sentetik ecza hap, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ