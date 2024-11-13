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Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Operasyonda Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Operasyonda Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.S., fuhşa teşvik suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezası alırken, V.Ü. hırsızlık suçundan 5 yıl hapis cezası bulunuyordu. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunana S.S. (35) Pazarcık ilçesinde yakalandı.

"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ü. (31) Elbistan ilçesinde yakalandı. İki hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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