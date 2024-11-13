Kahramanmaraş'ta Hükümlüler Operasyonda Yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek suçundan aranan ve hakkında 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunana S.S. (35) Pazarcık ilçesinde yakalandı.

"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ü. (31) Elbistan ilçesinde yakalandı. İki hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ