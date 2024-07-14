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Kahramanmaraş'ta Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonlarında 62 Kişi Tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 62 kişi tutuklandı. İl emniyet müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti. Operasyonlarda uyuşturucu ve silahlar da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılan hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 62 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre il emniyet müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 89, uyuşturucu ticareti yapan 1, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 kişi olmak üzere toplam 112 şüpheliyi yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 62'si tutuklandı. Operasyonlarda 37,73 gr metamfetamin, 61,96 gr esrar, 35,94 gr sentetik kannabinoid (Bonzai), 235 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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