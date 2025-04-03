Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Kahramanmaraş'ta toplamda 19 ayrı suçtan aranan M.K. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Yakalanan şüphelinin, 5 ikametten hırsızlık da dahil olmak üzere birçok suçtan aranması olduğu belirtildi. Çalınan bazı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Kahramanmaraş'ta 16'sı hırsızlık olmak üzere 19 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanıp tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayda meydana gelen 5 ikametten hırsızlık, 4 motosiklet hırsızlığı, 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 1 yağma olayını gerçekleştirdiği ve ayrıca 4 hırsızlık, 1 basit yaralama, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranması olduğu tespit edilen M.K. isimli şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Mahkemeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.
Ayrıca, çalınan malzemelerden 2 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, banka kartları, 1 araç anahtarı, 1 ruhsat ve 1 telefon elde edilerek müştekilere teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ