Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Şüphelisi 5 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 3 şahıs ve gözlemcilik yaptığı anlaşılan 2 araç sürücüsünü yakaladı.

Olayla ilgili 1 hilti, 1 matkap, 2 spiral, 1 jeneratör, 1 demir kesme makası, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ