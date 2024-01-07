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Kahramanmaraş'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 15 gün hapis cezası bulunan H.T. (34) isimli şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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