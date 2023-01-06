Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte kaza: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitten treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitten treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde meyana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAP 118 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük trenine çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsüne müdahale ederken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde maddi hasar oluştu. Otomobil çekici marifetiyle kaldırıldı. Kaza sonrası soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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