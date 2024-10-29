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Kahramanmaraş'ta Hastane İnşaatında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Hastane İnşaatında Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi, nedenin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki hastane binasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi hizmet binasının yanında devam eden inşaat alanında çıktı. Bina içerisinde çıkan yangının dumanları çevreyi kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar oluştu.

Nedeni bilinmeyen yangın sonrası ekiplerin incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehir Hastanesi Yerel Haberler İtfaiye Hastane 3-sayfa Sağlık İnşaat

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