Kahramanmaraş'ta hasarlı evlere sahibi gibi girip hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören binalardan kendilerine ev sahibi süsü vererek eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremde hasar gören binalardan kendilerine ev sahibi süsü vererek eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde depremde hasar gören bir apartmandan malzeme indirildiği ihbarını değerlendirdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 şahsın apartmandan malzeme indirdiğini belirledi. Şüpheliler, yakayı ele vermemek için polis ekiplerine ev sahibi olduklarını ve eşya taşıdıkları yalanını söyledi. Durumdan şüphelenen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede gerçeği ortaya çıkardı. Şüpheliler, hemen gözaltına alındı. Şüphelilerin daireden indirip kamyonete yüklediği kalorifer peteği, mobilya gibi eşyalara da el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.P. ve H.A.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Asayiş Büro Hisarcık Elbistan 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kahramanmaraş'ta hasarlı evlere sahibi gibi girip hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.