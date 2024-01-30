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Kahramanmaraş'ta Hapis Cezası Bulunan Hükümlüler Yakalandı

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Kahramanmaraş'ta hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından aranan 3 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlüler adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, kasten yaralama suçundan 7 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası almış bir kişi yakalandı.

Yakalanan hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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