Kahramanmaraş'ta aracın çarptığı halk otobüsü devrildi: 13 yaralı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır 13 kişi yaralanırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın çarptığı halk otobüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 13 kişi yaralandı.
Kaza, Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 65 AL 784 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Fatih Abacı idaresindeki 46 H 0009 plakalı halk otobüsü refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolculardan 13 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Halk otobüsü şoförü Fatih Abacı, "Şehir hastanesi istikametine giderken sağ şeritteydim ve yandan gelen bir araç bana vurdu. Dengemi kaybettim ve toparlayamadım. Bu şekilde oldu" dedi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
