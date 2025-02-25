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Kahramanmaraş'ta Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu

Kahramanmaraş'ta Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adamın Ölümüne Neden Oldu
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Kahramanmaraş'ta inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonu 77 yaşındaki Ali Gündeşli'ye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kahramanmaraş'ta inşaat alanından çıkan hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K. (50) sevk ve idaresindeki 06 EOV 075 plakalı kamyon eski özel idare şantiye alanından Trabzon Bulvarına çıktığı esnada 77 yaşındaki Ali Gündeşli'ye çarptı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşlı vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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