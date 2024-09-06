Kahramanmaraş'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı olarak kurtarılan kamyon sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Trafik Kazaları Acil Durum Onikişubat 3-sayfa Güncel Yaşam
Sıcak Gelişme:
Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki: İsrail'in sivil protestoya yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum.