Kahramanmaraş'ta Hafriyat Kamyonu Devrildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Onikişubat ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Toprak yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Yaralı olarak kurtarılan kamyon sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ