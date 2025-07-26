Kahramanmaraş'ta Hafif Ticari Araç Boşluğa Yuvarlandı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın istinat duvarı olmayan sitenin boşluğuna yuvarlanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesi Yıldızevler sitesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarı olmayan sitenin boşluğuna yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altın alındı. Kaza anı ise sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Seyir halindeki aracın bir anda istinat duvarı bulunmayan binaların arasına düştüğü görüldü. - KAHRAMANMARAŞ