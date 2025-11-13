Kahramanmaraş'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile birlikte 42 çeşitli elektronik ürün ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 42 çeşitli elektronik emtia (powerbank, şarj başlığı, şarj kablosu ve kulaklık) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
