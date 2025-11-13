Kahramanmaraş'ta Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 gümrük kaçağı cep telefonu ile 42 çeşitli elektronik emtia (powerbank, şarj başlığı, şarj kablosu ve kulaklık) ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ