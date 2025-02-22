İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul Barosu'na terör fezlekesi! 12 yıla kadar hapisleri istendi
İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Kahramanmaraş'ta Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 5 Organizatör Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 5 Organizatör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 5 organizatör ve 12 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 4'ü tutuklandı, yakalanan göçmenler ise göç idaresine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenler ve organizatörler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 organizatör ile 12 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen organizatörlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i serbest bırakıldı. Yakalanan 12 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son kabine kulisi: Erdoğan görüşüp teşekkür etti
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
Olaylı maç Mertens'e pahalıya patladı

Olaylı maç başını yaktı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş
Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Beşiktaş'ın gönderdiği futbolcu 2 maçta kendine hayran bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.