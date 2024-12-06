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Kahramanmaraş'ta Giyim Mağazasında Yangın Çıktı

Kahramanmaraş'ta Giyim Mağazasında Yangın Çıktı
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Kahramanmaraş'ta bir giyim mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesindeki bir giyim mağazasında çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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