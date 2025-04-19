Kahramanmaraş'ta Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Kahramanmaraş'ta bir geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve tesisin maddi hasar gördüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE ULUBEY - 3.Sayfa