Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.