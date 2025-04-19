Kahramanmaraş'ta Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi, ancak iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa