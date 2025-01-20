Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldıran Şüpheli Yeniden Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ta yolda genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli yeniden gözaltına alındı.

16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 23 yaşındaki Nisa Akdere tanımadığı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ