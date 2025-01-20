Üye Girişi
Haberler
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Genç Kıza Saldıran Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk atan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldıktan sonra yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Olay, 16 Ocak'ta meydana geldi ve genç kız darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen genç kıza yumruk attıktan sonra yakalanıp adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan şüpheli tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ocak günü Pazarcık ilçesinde meydana gelmiş, 23 yaşındaki Nisa Akdere kaldırımda yürürken tanımadığı bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan ve darp raporu alan genç kız, kendisine saldıran Y.E.Y. hakkında şikayetçi olmuş, ekiplerin çalışması ile saldırgan yakalanmıştı. Adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Y.E.Y. polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Y.E.Y. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Basın toplantısı sonrası korkutan anlar: Mourinho başında bekledi
img

DEM Parti İmralı heyeti beklenen adımı attı! Gözler Bakanlık'ta
img

Terör örgütü PKK/YPG'nin uykularını kaçıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.