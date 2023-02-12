Kahramanmaraş'ta geceyi arama kurtarma çalışmaları aydınlattı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta depremin 5'inci gecesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Kahramanmaraş'ta depremin 5'inci gecesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti. Geceyi aydınlatan çalışmalar havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremlerin 5'inci gecesinde çalışmalar hız kesmeden devam etti. Depremlerin ardından elektriklerin kesildiği şehirde gece boyunca arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı. Sokak lambalarının yanmadığı şehirde ekip araçlarının ışıkları geceyi aydınlattı. Şehirden yükselen ışıklar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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