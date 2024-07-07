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Kahramanmaraş'ta 'garanti kupon' dolandırıcılığı operasyonu: 14 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklandı. Polis, yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığını tespit etti ve operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 14 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Polis yaptığı çalışmada yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden vatandaşları "Garanti kupon" vaadiyle yaklaşık 40 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Polis tespit edilen şahısların banka ve kripto hesaplarına bloke koydurdu. Daha sonra şafak vakti yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

Şahıslardan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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