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Kahramanmaraş'ta Fırtına Apartman Çatısını Uçurdu

Kahramanmaraş'ta Fırtına Apartman Çatısını Uçurdu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli fırtına, 7 katlı bir binanın çatısını yerinden sökerek araçların bulunduğu yola düşmesine neden oldu. Olayda park halindeki otomobiller zarar gördü.

Apartman çatısı rüzgara dayanamadı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan şiddetli fırtına 7 katlı bir binanın çatısını yerinden söktü. Aşağı uçan apartman çatısı araçların bulunduğu yola düştü.

Olay, merkez Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesinde meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağış, 7 katlı binanın çatısını uçurdu.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, apartmandan düşen sac ve bazı malzemeler apartmanın yanında bulunan yola düşerken park halindeki otomobiller ise zarar gördü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yola düşen malzemeleri kaldırdı, polis ekipleri de çevre emniyetini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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