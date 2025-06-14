Kahramanmaraş'ta Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası almış olan firari hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda S.P. adresinde tespit edilerek gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan ceza alıp firari durumda olanların peşinde düştü. Ekiplerin çalışmasında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P.'nin adresi belirlendi. Düzenlenen operasyonla hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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