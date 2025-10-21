Kahramanmaraş'ta Firari Hükümlü Yakalandı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 'Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahhıs belirlenerek yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ