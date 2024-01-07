Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı
Sakarya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şüpheli, Kahramanmaraş'ta yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, KHK ile ihraç edilen uzman çavuş E.D. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sakarya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme (FETÖ/PDY üyesi olma)' suçundan yargılaması devam eden ve aranması bulunan, KHK ile ihraç edilen uzman çavuş E.D. isimli şahsı yakaladı.
Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ