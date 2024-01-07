Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan şüpheli Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme (FETÖ/PDY üyesi olma)' suçundan yargılaması devam eden ve aranması bulunan, KHK ile ihraç edilen uzman çavuş E.D. isimli şahsı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ