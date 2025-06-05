Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında şarampole düşen otomobildeki baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ve oğlu yaralandı. Kaza yerinde sağlık ekipleri ve jandarma çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şarampole düşüp takla atan otomobildeki baba ile kızı hayatını kaybetti, anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Elbistan-Çoğulhan Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö.idaresindeki otomobile başka bir araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole düşüp takla atan otomobilde sürücü baba S.Ö.ile kızı N.Ö.hayatını kaybetti. Araçtaki anne Ü.Ö. ve oğlu Y.Ö. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve kızının cansız bedenleri ise yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKSU - 3.Sayfa
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