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Kahramanmaraş'ta Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve oğlu ile birlikte 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otomobil kağıt gibi ezildi : 3 ölü, 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, baba ile oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, ilçeye bağlı Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 46 AKD 883 plakalı otomobil ile henüz plakası belirlenemeyen bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan baba Durdu Güven olay yerinde oğlu Mehmet ile yeğeni Bulut Candemir ise kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Kağıt gibi ezilen araçtan çıkartılan anne Senem ile birlikte diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralı olarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FETHULLAH ARSLANTAŞ - 3.Sayfa
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