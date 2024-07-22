Kahramanmaraş'ta Ev Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Pınarbaşı Mahallesi'nde tek katlı ikamette çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri ve iş makinaları adrese sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında ikamet kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ