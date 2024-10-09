Kahramanmaraş'ta Ev Yangını

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ