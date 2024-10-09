Kahramanmaraş'ta Ev Yangını
Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi, inceleme devam ediyor.
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangın sonrası inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ