Kahramanmaraş'ta Eş Zamanlı Operasyon: 30 Suçlu Yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı, 12'si cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kamu düzeninin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik bugün kent genelinde bir çok adrese operasyon düzenlendi. Operasyona 32 ekip ve 85 personel katıldı. Operasyonda 10-20 yıl hapis cezası bulunan 2, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 1, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 9, ifadeye yönelik aranan 18 kişi olmak üzere toplam 30 aranan şahıs yakalandı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından 12 şahıs cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ