Kahramanmaraş'ta enkazda "Ben ölürsem kalanlar okusun" yazılı tahta parçası bulundu 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında "Ben ölürsem kalanlar okusun" yazılı tahta parçası bulundu. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında "Ben ölürsem kalanlar okusun" yazılı tahta parçası bulundu. Depremde yıkılan Anadolu Apartmanında ANDA ekipleri tarafından "Ben ölürsem kalanlar okusun" yazılı tahta parçası bulundu. Aynı tahtada "2004" tarihi yazılı olduğu da görüldü. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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