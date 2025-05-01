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Kahramanmaraş'ta Ehliyetsiz Sürücü Polise Çarptı

Kahramanmaraş'ta Ehliyetsiz Sürücü Polise Çarptı
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Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, plakası bulunmayan motosikletle devriye görevi yapan bir polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, plakası bulunmayan motosikletle devriye görevindeki polis memuruna çarpıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. T.K. isimli sürücü, plakası olmayan motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, motosikletiyle bir polis memuruna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı memur, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem de uygulandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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