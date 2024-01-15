Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 66 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 128 kişi yakalandı. Tutuklanan kişi sayısı ise 66 oldu. Operasyonlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 66 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 26 olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 66'sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda 40,89 gram metamfetamin, bin 271 adet sentetik ecza, 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültüye sebep olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Tutuklama Hırsızlık Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Amasya okular tatil mi, yarın Amasya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Amasya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Samsun okular tatil mi, yarın Samsun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Samsun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Hatay okular tatil mi, yarın Hatay'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Hatay KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Çorum okular tatil mi, yarın Çorum'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Çorum KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Sinop okular tatil mi, yarın Sinop'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Sinop KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kastamonu okular tatil mi, yarın Kastamonu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Kastamonu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Karabük okular tatil mi, yarın Karabük'te okul yok mu? 16 Ocak Salı Karabük KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bolu okular tatil mi, yarın Bolu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Bolu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Bursa okular tatil mi, yarın Bursa'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Bursa KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Kayserispor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Abdülkerim pozisyonu penaltı mı (15 Ocak Pazartesi GS-Kayserispor)? Galatasaray golü neden iptal edildi 15 Ocak Pazartesi? (GS-Kayserispor) KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! İzmir elektrikler ne zaman gelecek 15 Ocak Pazartesi 2024? Çanakkale okular tatil mi, yarın Çanakkale'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Çanakkale KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title