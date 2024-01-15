Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 66 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan 66 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapan 8, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 26 olmak üzere toplam 128 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 66'sı tutuklandı. Düzenlenen operasyonlarda 40,89 gram metamfetamin, bin 271 adet sentetik ecza, 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültüye sebep olan 52 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 33 araca ise abartı egzozdan işlem yaptı. - KAHRAMANMARAŞ