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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 55 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 132 kişiden 55'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabancalar da ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda haklarında arama kaydı bulunup yakalanan 132 kişiden 55'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftalık faaliyet raporunu yayımladı.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 91 kişi uyuşturucu madde ticareti yapan 10 kişi, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 31 kişi olmak üzere toplam 132 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan 55'i tutuklandı.

Operasyonlarda çeşitli ağırlıklarda uyuşturucu ve 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş Güvenlik Yakalama Hırsızlık Uyuşturucu Suç Operasyon Hukuk 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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